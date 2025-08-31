Limonadewesp opnieuw op 1 in Nationale Wespentelling

GELDERLAND – In de Nationale Wespentelling 2025 is de limonadewesp wederom de meest gespotte soort. Net als vorig jaar staat de zweefvlieg op plek twee en de honingbij op drie. Toch valt op dat er minder tellingen zijn uitgevoerd: 389 in totaal, tegenover 857 in 2024.

📉 Het gemiddelde aantal limonadewespen daalde van acht naar 4,3 per telling. Volgens voorzitter Sjoert Fleurke van de Wespenstichting komt dat doordat dit jaar ook nesten mochten worden meegeteld. “Bij een nest zie je al snel tientallen wespen, wat het gemiddelde drukt. Toch was 2025 duidelijk een beter wespenjaar: we kregen veel meer hulpaanvragen.”

Gelderland koploper in tellingen

De meeste deelnemers kwamen opnieuw uit Gelderland, met 58 tellers die samen negentig keer registreerden. Daarmee is onze provincie koploper. Opvallend: in Gelderland eindigde de zweefvlieg op nummer 1, terwijl de limonadewesp landelijk de lijst aanvoert. Slechts vier keer werd er in Gelderland helemaal geen wesp gezien.

Nieuwe soorten in beeld

De Franse veldwesp en de Europese hoornaar werden dit jaar vaker gemeld. Ook de Aziatische hoornaar, een invasieve exoot die sinds 2017 in Nederland voorkomt, staat voor het eerst in de top 10. Woordvoerder Nathan Veenstra: “De aantallen zijn nog klein, maar de soort is inmiddels in heel Nederland te vinden. Om echt trends te zien, is meer data nodig.”

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in