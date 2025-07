Natuurbrandrisico in regio Noord- en Oost-Gelderland op Fase 1: wees alert met vuur

NOORD- EN OOST-GELDERLAND – In de regio Noord- en Oost-Gelderland is momenteel Fase 1 van kracht: Regulier Risico. Dat betekent dat de kans op natuurbrand aanwezig is, maar dat er nog geen aanvullende maatregelen zijn genomen door natuurbeheerders of de brandweer.

De brandweer en terreinbeheerders blijven alert en voorbereid op mogelijke natuurbranden. Hoewel er geen sprake is van een verhoogd risico, wordt het publiek dringend verzocht om voorzichtig te zijn met vuur in natuurgebieden. Denk hierbij aan roken, het gebruik van open vuur of het parkeren van voertuigen in hoog gras.

Bij aanhoudend droog weer kan de situatie snel veranderen. Houd daarom de actuele berichtgeving in de gaten via officiële kanalen, zoals Natuurbrandrisico.nl of de veiligheidsregio.

