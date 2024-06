Nijmegen populairste woongemeente van Gelderland in 2023

Midzomerwandeling in Groenlo Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.

GELDERLAND – Van alle Gelderse gemeenten was Nijmegen de populairste om te gaan wonen in 2023. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite Slimster.nl op basis van recent gepubliceerde cijfers van het CBS. Voor elke honderd Nijmegenaren die vorig jaar verhuisde naar een andere gemeente, kwamen er 135 inwoners terug. Brummen en West Maas en Waal noteren dezelfde score, maar kennen een kleinere toename afgezet tegen het totaal aantal inwoners. In de gemeente Arnhem is de zogeheten ‘verhuisquote’ het laagst.



De hoge score van Nijmegen is opvallend, zo stelt Marco Schuurman van Slimster. “Landelijk zien we dat het juist de stedelijke gemeenten zijn waar relatief veel mensen vertrekken. Dat kan niet losgezien worden van de hoge huizenprijzen in de stad. Wat dat betreft voldoet Arnhem volledig aan het algemene beeld, maar vormt Nijmegen juist de uitzondering op de regel.” Schuurman vermoedt dat de aantrekkingskracht voor studenten en het groene karakter van Nijmegen haar populariteit verklaren.

Naast Nijmegen zijn ook de gemeenten Brummen, West Maas en Waal, Nunspeet en Ermelo behoorlijk in trek. Voor elke tien vertrokken inwoners komen er in deze gemeenten meer dan dertien terug. Dat is bijna het dubbele van de aantallen in Arnhem, Scherpenzeel en Zaltbommel.

Doesburgers meest trouw aan Gelderland

Gelderlanders vertrekken in veel gevallen naar buurgemeenten, maar steken ook regelmatig de provinciegrens over. Dat geldt met name voor Hattemers en Nijkerkers die besluiten te vertrekken. In net iets meer dan een kwart van de gevallen blijven zij in Gelderland wonen, maar vaker vertrekken zij naar een gemeente in Overijssel (Hattem) of Utrecht (Nijkerk). Voor ex-inwoners van Maasdriel geldt dat zij in de meeste gevallen naar Noord-Brabant vertrekken.

Voormalig inwoners van Doesburg, Oude IJsselstreek, Duiven, Westervoort en Montferland zijn het meest trouw aan hun provincie. In meer dan acht op de tien gevallen verhuizen zij naar een andere gemeente in Gelderland.

Hattem vorig jaar populairste gemeente

Waar Nijmegen dit jaar als populairste woongemeente van Gelderland uit de koker komt, viel die eer een jaar eerder Hattem ten deel. Dit jaar scoort de Hanzestad in de kop van de Veluwe iets lager. Brummen en West Maas en Waal noteerden ook vorig jaar al een hoge score. Overigens was Arnhem ook in 2022 de Gelderse gemeente met het minst positieve verhuissaldo.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Midzomerwandeling in Groenlo Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.