Open Monumentendag trekt 1,8 miljoen bezoekers – ook veel animo in Gelderland

GELDERLAND – De 39e editie van de VriendenLoterij Open Monumentendag trok afgelopen weekend naar schatting 1,8 miljoen bezoekers. Door heel Nederland waren ruim 6.000 monumenten en 1.250 activiteiten gratis toegankelijk.

Ook in Gelderland was de belangstelling groot. In Arnhem kwamen zo’n 13.500 mensen af op de openstellingen, een stijging van 23% ten opzichte van vorig jaar. Bezoekers genoten van bekende locaties zoals Huis Zypendaal en verschillende kastelen en landgoederen. In Zutphen kon men onder meer de historische Bourgonjetoren bewonderen, een icoon van de middeleeuwse stadsmuur.

Het thema dit jaar was ‘Erfgoed & Architectuur’, met de slogan Gebouw(d) om te blijven. Van kastelen tot kerken en van forten tot industrieel erfgoed: de diversiteit aan monumenten liet zien hoe rijk Nederland – en zeker ook Gelderland – is aan historisch erfgoed.

Naast de openstellingen werd de jaarlijkse OMD-fotowedstrijd gelanceerd. Bezoekers kunnen nog tot en met 17 september foto’s inzenden en maken kans op een cadeaubon van €250 en publicatie in het RCE-magazine.

“De hoge bezoekersaantallen laten zien dat erfgoed leeft. Ook in Gelderland wordt duidelijk hoe trots mensen zijn op hun monumenten,” aldus de organisatie.

