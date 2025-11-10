Stichting het Gehandicapte Kind: “Ook in Gelderland moet ieder kind kunnen meespelen”
GELDERLAND – Ruim één op de drie kinderen met een handicap komt nooit bij een speelplek in de buurt. Van de kinderen die dat wél doen, speelt meer dan een kwart vaak alleen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Stichting het Gehandicapte Kind, gepresenteerd bij de start van de Week van het Gehandicapte Kind. De organisatie roept gemeenten in Gelderland op om inclusieve speelplekken te realiseren, waar alle kinderen samen kunnen spelen.
“Geen enkel kind zou zich buitengesloten moeten voelen op dé plek waar kinderen juist samen plezier maken,” zegt Rebecca Gerritse, directeur-bestuurder van de stichting. “Inclusief spelen gaat niet alleen over toegankelijkheid, maar ook over begrip en verbondenheid. Samen spelen is essentieel voor de ontwikkeling en het geluk van elk kind.”
Om dit te bereiken startte de stichting, samen met Jantje Beton, het SamenSpeelNetwerk. Vanuit dit initiatief worden gemeenten ondersteund bij het ontwerpen van zogenaamde Samenspeelplekken – plekken die 100% welkom, 70% bereikbaar en 50% bespeelbaar zijn voor ieder kind.
Kinderen met een handicap geven in het onderzoek aan dat speelplekken vaak niet toegankelijk zijn of dat ze zich er buitengesloten voelen. Kinderambassadeur Kick (12) vertelt: “Mijn broer speelt met zijn vrienden in de speeltuin bij ons om de hoek. Die ligt op het gras, daar kan ik met mijn rolstoel niet op. Dat voelt soms oneerlijk.”
Gemeenten en ouders kunnen via www.samenspeelnetwerk.nl/wat-kan-ik-doen/gemeente tips vinden om inclusieve speelplekken te realiseren.
📅 Week van het Gehandicapte Kind: 10–17 november 2025
📍 Provincie: Gelderland
🌳 Doel: 70% van de gemeenten met een Samenspeelplek in 2026
🔗 Meer informatie: www.gehandicaptekind.nl
Wist je dat
Er in Gelderland al meerdere Samenspeelplekken zijn gerealiseerd, waaronder in Doetinchem, Zutphen en Arnhem, waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen?
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Kerstmarkt bij Erve Kots: einde van een tijdperk 2
- Herfstwandeling rond Neede: genieten van kleur en rust 2
- SKB legt uit: nadenken over de toekomst bij COPD 2
- Dagbesteding bij De Betteld van start in 2026 1
- Grol pakt drie punten in Didam na spannende slotfase 1
- De Leemputten bij Zwolle – waar aarde water werd 1
Trending deze week
- De Leemputten bij Zwolle – waar aarde water werd 1
- Grol pakt drie punten in Didam na spannende slotfase 1
- Herfstwandeling rond Neede: genieten van kleur en rust 2
- Kerstmarkt bij Erve Kots: einde van een tijdperk 2
- SKB legt uit: nadenken over de toekomst bij COPD 2
- Dagbesteding bij De Betteld van start in 2026 1