Uitzendbureau twee maanden stilgelegd om herhaalde overtredingen

GELDERLAND – Een uitzendbureau in de provincie Gelderland mag de komende twee maanden geen personeel meer uitlenen. De Nederlandse Arbeidsinspectie legde het bedrijf stil vanwege herhaalde en ernstige overtredingen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Ook kreeg het bureau een boete van €153.000.

Uit onderzoek blijkt dat het uitzendbureau betalingen aan uitzendkrachten niet op orde had en geen volledige administratie overlegde. Daardoor kon niet worden gecontroleerd of werknemers het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag ontvingen. Het gaat om arbeidsmigranten uit Bulgarije, die op oproepbasis werkten en door het uitzendbureau werden gehuisvest.

Eerder kreeg het bedrijf al een boete van €10.000 en een waarschuwing. Toch constateerden inspecteurs bij een vervolgonderzoek opnieuw dezelfde overtredingen. Zo kwamen betaalbewijzen niet overeen met bankgegevens, waren urenregistraties onvolledig en bleek dat uitzendkrachten langer in dienst waren dan in hun contract stond. Het bureau is niet gecertificeerd en geen lid van een brancheorganisatie.

De Arbeidsinspectie gaf het bedrijf extra tijd om de stillegging voor te bereiden, zodat uitzendkrachten de kans krijgen elders werk te vinden. Hiermee wil de inspectie voorkomen dat werknemers de dupe worden.

📅 Maatregel: stillegging 2 maanden

💶 Boete: €153.000

👥 Betrokkenen: arbeidsmigranten uit Bulgarije

🔗 Meer info: Nederlandse Arbeidsinspectie – Meldpunt

Wist je dat een uitzendbureau in Nederland alleen gecertificeerd is als het het SNA-keurmerk draagt, waarmee de risico’s op malafide praktijken kleiner zijn?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

Wat vindt u van dit bericht? 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)