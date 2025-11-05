Verborgen verhalen gezocht voor Gelderse Roos Prijs 2026

27 keer bekeken

GELDERLAND – Erfgoed Gelderland roept inwoners en organisaties op om hun bijzondere erfgoedprojecten in te sturen voor de Gelderse Roos Prijs 2026. Dit jaar staat de prijs in het teken van “Verborgen Verhalen” — verhalen uit de Gelderse geschiedenis die nog niet eerder zijn verteld.

De prijs is bedoeld voor projecten die inspireren en de geschiedenis vanuit een nieuw perspectief belichten. Denk aan een tentoonstelling, kunstproject, oral history-initiatief of lezingenreeks die vergeten geschiedenissen zichtbaar maakt.

Een vakjury, met onder meer Elyze Storms-Smeets (bijzonder hoogleraar Gelderse geschiedenis) en Paolo Martina (directeur Musea Zutphen), beoordeelt de inzendingen. De winnaar ontvangt een geldbedrag van €2.500,-.

De Gelderse Roos Prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt door Erfgoed Gelderland en biedt een podium aan vernieuwende projecten die bijdragen aan een breder en inclusiever historisch beeld.

📅 Indienen kan tot: 1 maart 2026

💶 Prijs: €2.500,-

🔗 Meer informatie en inzenden via: www.erfgoedgelderland.nl/gelderse-roos-prijs

