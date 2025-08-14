Zeven op de tien Gelderlanders ervaart weleens vakantiestress

GELDERLAND – Vakantie staat voor ontspanning, maar dat lukt lang niet altijd: 70,1% van de Gelderlanders geeft aan weleens vakantiestress te ervaren. Vooral het moment vlak vóór vertrek zorgt voor spanning: 43,5% vindt dit zelfs het meest stressvolle moment van de hele vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl in samenwerking met onderzoeksbureau Panel Inzicht onder 1.600 Nederlanders.

Gelderlanders hebben iets minder vaak last van vakantiestress dan gemiddeld in Nederland (72,7%). In Utrecht ligt dit percentage met 83% het hoogst.

Grootste zorgen vóór vertrek

Voor vertrek maken Gelderlanders zich vooral druk over de vraag of alles goed geregeld is. De top 5 zorgen vóór vertrek:

Iets belangrijks vergeten te regelen – 76,2% Iets belangrijks vergeten mee te nemen – 75% Het inpakken van de koffers – 64,6% De reis zelf, zoals autorit of vlucht – 59,1% Werkzaamheden afronden – 56,7%

Onderweg en op bestemming

Tijdens de reis maken we ons het meest druk om files (55,5%), vertragingen (54,3%) en luidruchtige medepassagiers (48,8%). Eenmaal aangekomen op de bestemming blijken slecht weer (71%) en spullen kwijtraken (71%) de grootste stoorzenders, gevolgd door huidverbranding, tegenvallende accommodatie en insectenbeten.

Vakantiestress kan leiden tot ruzie

Stress op vakantie heeft ook impact op het reisgezelschap: 52,9% van de Gelderlanders ervaart hierdoor weleens onderlinge spanning. Bij 39% leidde dat zelfs tot een ruzie. Meestal werd die snel opgelost, maar in 5,2% van de gevallen bleef de spanning langer voelbaar.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.bungalowparkoverzicht.nl.

