Groeneveldprijs 2025 voor Gelderse vernieuwers in duurzaam voedsel

BAARN – De Groeneveldprijs 2025 is toegekend aan chef-kok Emile van der Staak van restaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen en Wouter van Eck, beheerder van het voedselbos bij Groesbeek. Beiden ontvangen de prijs voor hun vernieuwende bijdrage aan duurzame voedselproductie en natuurinclusief koken.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Van der Staak kookt volledig plantaardig en laat met zijn zogeheten botanische keuken zien dat smaakvol eten hand in hand kan gaan met respect voor biodiversiteit. Zijn restaurant kreeg hiervoor al twee Michelinsterren. Veel van zijn ingrediënten komen uit het voedselbos van Van Eck, waar meer dan 350 plantensoorten groeien, waarvan 85 procent eetbaar is.

Volgens de jury tonen beide winnaars aan dat duurzaam en plantaardig koken niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de toekomst van ons landschap.

“Ze laten zien dat we heerlijk kunnen eten zonder de natuur te schaden – met meer diversiteit, smaak en respect voor het landschap,” aldus de Stichting Groeneveld.

De prijs wordt sinds 2000 jaarlijks uitgereikt aan personen of organisaties die zich onderscheiden in het debat over natuur en landschap in Nederland. De uitreiking vond plaats op 9 november op Kasteel Groeneveld in Baarn.

📅 Uitreiking: 9 november 2025

📍 Locatie: Kasteel Groeneveld, Baarn

💶 Toegang: Op uitnodiging

🔗 Meer informatie: www.stichtinggroeneveld.nl

Wist je dat de Groeneveldprijs in 2012 werd gewonnen door Benny Jolink, de zanger van Normaal — een trotse Achterhoeker die zich ook sterk maakt voor natuur en landschap?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)