Overheid start campagne Denk vooruit.
GELDERLAND – Wat doe je als dagenlang de stroom uitvalt of er geen water uit de kraan komt? De overheid start deze maand de meerjarige campagne Denk vooruit om Nederlanders – ook in Gelderland – bewust te maken van het belang van voorbereiding op noodsituaties.
Volgens demissionair minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid moeten mensen kunnen overbruggen dat hulpdiensten niet direct overal tegelijk kunnen zijn. “Met een noodpakket, noodplan en goed overleg binnen je gezin of buurt zorg je voor rust en veerkracht in crisistijd,” aldus de minister.
De campagne roept op om drie stappen te zetten:
1️⃣ Maak een noodpakket – met o.a. water, houdbaar eten, zaklamp, powerbank en medicijnen, voldoende voor 72 uur.
2️⃣ Maak een noodplan – spreek met huisgenoten af wat te doen bij stroom- of wateruitval, waar je elkaar ontmoet en wie extra hulp nodig heeft.
3️⃣ Praat met elkaar en help elkaar – deel tips en help anderen zich voor te bereiden.
Door klimaatverandering en internationale spanningen groeit het risico op verstoringen van voorzieningen. Daarom doen ook regionale en lokale overheden, veiligheidsregio’s en maatschappelijke organisaties mee aan de campagne.
Wie meer wil weten over de risico’s en hoe zich voor te bereiden, kan terecht op www.denkvooruit.nl.
🔗 Meer info: www.denkvooruit.nl | Onderzoek Rijksoverheid
Wist je dat
de overheid adviseert om minimaal drie liter water per persoon per dag in huis te hebben — genoeg voor drie dagen zonder kraanwater?
