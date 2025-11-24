Toegankelijkheid stembureaus verbeterd, maar nog grote aandachtspunten in Gelderland

38 keer bekeken

GELDERLAND – De pas opgerichte Gelderse werkgroep Toegankelijke Verkiezingen, ondersteund door het ministerie van BZK, heeft ruim twintig stembureaus in acht Gelderse steden bezocht. De conclusie: er zijn duidelijke verbeteringen zichtbaar, maar de toegankelijkheid laat op meerdere punten nog te wensen over. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 in zicht is extra inzet nodig.

Volgens de werkgroep wordt vooraf vaker heldere informatie gedeeld. Zo viel de gemeente Nijmegen positief op met een toegankelijke, geïllustreerde folder over het stemproces. Ook waren op veel locaties hulpmiddelen aanwezig, zoals stemmallen met soundboxen en stemhokjes met lage bladen voor rolstoelgebruikers.

Tegelijkertijd kwam een reeks knelpunten aan het licht. Zo bleken klapdeuren lastig te openen, was een stembureau alleen via een trap bereikbaar en ontbraken op sommige plekken hulpmiddelen die wél beschikbaar waren. Daarnaast waren er onduidelijkheden over volmachten en verwarring bij gebouwen met meerdere stembureaus, waardoor mensen dreigden hun biljet in de verkeerde stembus te doen. Ook bleek dat sommige kiezers, ondanks hun recht op begeleiding, geen hulp mochten meekrijgen het hokje in.

De werkgroep adviseert gemeenten om vóór de verkiezingen van 2026 extra stappen te zetten: van duidelijke instructies en toegankelijke teksten tot automatische deuren, drempelhulpen en gegarandeerd werkende hulpmiddelen.

“Meer dan twee miljoen Nederlanders kunnen niet zonder ondersteuning stemmen,” aldus de werkgroep. “Toegankelijk stemmen is geen luxe, maar een recht.”

De werkgroep sluit aan op het landelijke Actieplan Toegankelijk Stemmen en wil verkiezingen voor iedereen zelfstandig uitvoerbaar maken.

