Vanmiddag opnieuw kans op gladheid door (natte) sneeuw

GELDERLAND – In Gelderland is het zondagmorgen al plaatselijk glad door sneeuw(resten), maar de grootste hinder wordt later vandaag verwacht. Vanaf halverwege de middag en aan het begin van de avond trekt opnieuw een gebied met (natte) sneeuw over het noorden en oosten van het land, waaronder de Achterhoek.

Vooral op lokale wegen en buiten de bebouwde kom kan de sneeuw even blijven liggen. Er kan zich tijdelijk een sneeuwdek van 1 tot 2 centimeter vormen, waardoor het opnieuw glad wordt. Dat kan juist rond de namiddag en begin van de avond voor problemen zorgen in het verkeer.

Het KNMI waarschuwt weggebruikers om extra alert te zijn. “Reken op verraderlijke gladheid, zeker bij in- en uitvoegstroken en op bruggen. Pas uw snelheid aan en houd meer afstand dan normaal,” luidt het advies.

Later in de avond lopen de temperaturen op en verdwijnt de gladheid geleidelijk, ook omdat de sneeuw weer wegsmelt.

