Werkgroep Toegankelijke Verkiezingen wil dat iedereen kan stemmen

14 keer bekeken

GELDERLAND – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 zet de Werkgroep Toegankelijke Verkiezingen in Gelderland zich in om stemmen voor iedereen mogelijk te maken. Want voor ruim 2 miljoen Nederlanders is zelfstandig stemmen niet vanzelfsprekend — bijvoorbeeld voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, slechtzienden, of mensen die moeite hebben met lezen.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De werkgroep bestaat uit zeven leden uit verschillende delen van Gelderland, onder wie Dick Cochius (voorzitter), Gerwin Aberson, Harry Hoorn, Loes ten Cate, Marcel Kempkes, Simone Cox en Yvonne van Geel. Samen werken zij aan adviezen en praktische aanbevelingen voor gemeenten en politieke partijen.

Het initiatief wordt ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Zorgbelang Inclusief. De komende maanden brengt de werkgroep een overzicht van knelpunten en verbeterpunten uit, met als doel: toegankelijke verkiezingen voor iedereen in Gelderland.

🔗 Meer info: via zorgbelanginclusief.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)