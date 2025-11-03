Werkgroep Toegankelijke Verkiezingen wil dat iedereen kan stemmen
GELDERLAND – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 zet de Werkgroep Toegankelijke Verkiezingen in Gelderland zich in om stemmen voor iedereen mogelijk te maken. Want voor ruim 2 miljoen Nederlanders is zelfstandig stemmen niet vanzelfsprekend — bijvoorbeeld voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, slechtzienden, of mensen die moeite hebben met lezen.
De werkgroep bestaat uit zeven leden uit verschillende delen van Gelderland, onder wie Dick Cochius (voorzitter), Gerwin Aberson, Harry Hoorn, Loes ten Cate, Marcel Kempkes, Simone Cox en Yvonne van Geel. Samen werken zij aan adviezen en praktische aanbevelingen voor gemeenten en politieke partijen.
Het initiatief wordt ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Zorgbelang Inclusief. De komende maanden brengt de werkgroep een overzicht van knelpunten en verbeterpunten uit, met als doel: toegankelijke verkiezingen voor iedereen in Gelderland.
🔗 Meer info: via zorgbelanginclusief.nl
