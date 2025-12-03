Winteropenstelling Huis Zypendaal brengt historie tot leven

ARNHEM – Huis Zypendaal opent in december en januari zijn deuren voor een reeks winteropenstellingen. Op vier zondagen kunnen bezoekers door het rijk versierde landhuis dwalen en genieten van een mix van historie, winterse sfeer en verrassende muziek.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Het 18e-eeuwse buitenhuis, gelegen aan de rand van Arnhem, is op 7, 14 en 21 december 2025 én 4 januari 2026 geopend van 12.00 tot 16.00 uur. Bezoekers verkennen het monument op eigen gelegenheid, zonder rondleiding, waardoor er alle ruimte is om de salons, stijlkamers en verhalen van de familie Brantsen in eigen tempo te ontdekken.

Elke zondag kent een bijzonder wintermoment. Op 7 december verzorgt DJ Max een warme kerstsoundtrack tussen de ornamenten en kroonluchters. Op 21 december vullen midwinterhoornblazers het huis en het park met eeuwenoude klanken – een unieke ervaring in de winterstilte.

Huis Zypendaal behoort tot de Gelderse kastelen en landhuizen van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) en trekt jaarlijks duizenden bezoekers.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)