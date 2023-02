Vlag halfstok voor steunbetuiging zware aardbeving

De gemeente Oost Gelre heeft vlag halfstok hangen. Dit in verband met de zware aardbeving die in de nacht van zondag 5 op maandag 6 februari Turkije en Syrië troffen. Daarbij zijn duizenden doden te betreuren. Vele mensen hebben dierbaren verloren, zijn dakloos geworden, raakten gewond of worden nog vermist.

“We kunnen ons voorstellen dat voor de Turkse en Syrische mensen die in Nederland en Oost Gelre wonen, een periode van grote onzekerheid en verdriet is aangebroken over de situatie van hun familie en vrienden in het getroffen gebied. We leven mee met de mensen daar en met de Turkse en Syrische gemeenschappen in Oost Gelre. Om ons medeleven te betuigen hangt de vlag bij het gemeentehuis halfstok”, is te lezen op de website van de gemeente Oost Gelre.

Burgemeester Annette Bronsvoort zoekt contact met de Turkse en Syrische gemeenschappen in Oost Gelre om haar medeleven te betuigen.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je sturen naar redactie@streekgids.nl