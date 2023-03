Nieuw markant gebouw op hoek Twenteroute en Richterslaan in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Op de hoek van de Twenteroute en de Richterslaan in Lichtenvoorde komen twee nieuwe gebouwen te staan: de Richterspoort. De gemeente Oost Gelre en directeur Bram Klomps hebben vandaag (red. lees Woensdag) een overeenkomst getekend.

Het ontwerp van Bouwbedrijf Klomps en architectenbureau Weusten Liedenbaum is gekozen door de gemeente Oost Gelre. Het project bestaat uit 39 koop- en huurappartementen, kantoren en mogelijkheden voor zorgvoorzieningen, winkels of ontmoetingsplekken op de begane grond.

Het gebouw op de hoek wordt een fraaie woontoren die vanaf een afstand al te zien zal zijn. Er komen betaalbare, middeldure en dure koopwoningen in, en het andere gebouw biedt woningen voor middenhuur. Er wordt rekening gehouden met de natuur en het klimaat door de gebouwen in te passen in het groene landschap en nestkasten op te nemen in het ontwerp voor vogels en vleermuizen.

De gebouwen zullen in een roodtintige baksteen worden uitgevoerd en passen daarmee bij wat er al op het Eschpark is gebouwd. De bewoners zullen uitkijken over het kruispunt en het Achterhoekse landschap. De parkeerplaatsen zullen worden voorzien van een halfdoorlatende vloer om regenwater in de bodem te laten wegstromen en bij veel regen zullen natuurlijke wadi’s worden gebruikt om het water op te vangen.

De gemeente zal nu beginnen met het veranderen van het bestemmingsplan, en daarna kunnen inwoners die er belang bij hebben een reactie geven. Bouwbedrijf Klomps verwacht in 2024 te kunnen beginnen met de bouw. Wie interesse heeft in een woning aan de Richterspoort kan contact opnemen met Bouwbedrijf Klomps via info@klomps.nl van telefonisch via (0315) 65 70 00.

