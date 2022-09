Aan de slag in Remisepark tijdens Burendag

LICHTENVOORDE – 24 september is het Burendag. Op die dag steken we de handen uit de mouwen in het Remisepark in Lichtenvoorde tijdens ‘Pluk(tuin) de Dag’. Dat doen we samen met zo’n 25 bewoners (veelal ouders en hun kinderen) uit de Van Reedestraat. Een deel van de pluktuin wordt ingeplant met vaste planten, voor mooie veldboeketten in het volgende jaar. En een deel van de nieuwe aanplant levert straks eetbare vruchten op.

De Groene Ruyt zorgt voor de beplanting en samen met de bewoners zorgen we ervoor dat de planten in de grond komen. De middag wordt afgesloten met een lekkere BBQ.

Herinrichting Remisepark – samen met de buurt

De plannen voor het Remisepark zijn samen met buurtbewoners tot stand gekomen. De herinrichting moet van het park weer een plek maken waar mensen uit de buurt elkaar graag ontmoeten. Er komen ontmoetingsplekken en zitgelegenheden, en fraai aangelegde wandelpaden.

Klimaatadaptief en impuls voor biodiversiteit

Water wordt als zichtelement weer terug in het gebied gebracht. Dat maakt het park, in combinatie met de bestaande bomen, meteen ook klimaat-adaptief. Er worden vele, meest inheemse, planten geplant. Van hoog naar laag, van vochtig naar droog, van schaduw naar licht en van open naar beschut. Hierdoor krijgt de biodiversiteit in het park een krachtige impuls.

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door de buurt, De Groene Ruyt, gemeente Oost Gelre, Dusseldorp ISM en een financiële bijdrage van het Oranjefonds.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....