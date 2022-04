Aanpak Barkenkamp na Pasen

GROENLO – Na de paasdagen start Sallandse Wegenbouw bv met de aanpassing van de Barkenkamp in Groenlo. Hiervoor wordt het wegvak tussen de Rondweg en de Deken Hooijmansingel afgesloten van 19 april tot en met 18 mei. De bedrijven aan de Barkenkamp blijven bereikbaar. Bedrijven aan de Buitenschans (nabij de vijver) zijn bereikbaar via de woonwijk richting de Ruurloseweg.

Nieuwe sporthal bij scholengemeenschap Marianum in Groenlo

Voor de ontsluiting van de sporthal komt er een nieuwe toegangsweg. Aanpassing van de kruising Barkenkamp – Buitenschans is nodig.

Omleidingsroute verkeer

Voor het doorgaande verkeer is er een omleiding van toepassing.

Omleiding busroute

De bushalte aan de Barkenkamp is tijdelijk niet in gebruik; busroute 72 wordt omgeleid via de Deken Hooijmansingel – Lichtenvoordseweg en Oude Winterswijkseweg.

