Basisschoolleerlingen in actie tegen zwerfvuil tijdens de Week van Mooi Schoon

OOST GELRE – Dinsdag 29 maart geeft wethouder Bart Porskamp bij de Antoniusschool in Lievelde het startsein voor de Week van Mooi Schoon in Oost Gelre. Op vrijdag 1 april is hij ook aanwezig bij de Antoniusschool in Vragender. Deze momenten worden tevens aangegrepen om aandacht te vragen voor de campagne ‘Hier begint de zee’.

Tijdens het startsein overhandigt de wethouder het boek Superjuffie in de soep aan de school. Daarna gaat de wethouder, samen met de leerlingen, voorzien van opvallende hesjes en gewapend met handschoenen, knijpertjes en vuilniszakken de buurt in om zwerfvuil op te ruimen. Ook spuit wethouder Bart Porskamp, samen met wat leerlingen, bij een aantal putten/kolken de tekst de tekst ‘Hier begint de zee’, uiteraard met biologisch afbreekbare verf.

Week van Mooi Schoon

Op dinsdag 29 maart en vrijdag 1 april doen ruim 150 basisscholen mee aan de week van Mooi Schoon, een initiatief van het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA. Dit jaar gaan ruim 10.000 leerlingen uit 18 ROVA-gemeenten de straten op om de omgeving van hun school vrij te maken van zwerfvuil. Mooi schoon werkt aan het voorkomen en bestrijden van zwerfafval, door middel van voorlichting, educatie en deelname aan landelijke campagnes werkt Mooi Schoon. De Week van Mooi Schoon is één van de jaarlijkse acties van Mooi Schoon.

Campagne ‘Hier begint de zee’

Afval dat op straat ligt, komt vaak via putten in het riool terecht. Dat zwerfafval belandt uiteindelijk in de zee. Dit is erg schadelijk voor het milieu. Daarnaast zijn er ook kolken aangesloten op vijvers en sloten waar kinderen zomers in spelen. Ook dat water wil je zo schoon mogelijk houden. Maar niet alleen zwerfafval is slecht voor de waterkwaliteit; Ook medicijnen, microplastics, oud frituurvet en andere milieuvreemde stoffen belanden nog steeds in het water. De campagne ‘Hier begint de zee’ wil mensen bewust maken van het belang van schoon water. De campagne is een initiatief van het Waterschap Rijn en IJssel en verschillende gemeenten in de Achterhoek en de Liemers.

Meer informatie

Kijk op https://mooi-schoon.nl/ en https://weetvanwater.nl/hierbegintdezee/

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....