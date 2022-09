Bladkorven staan er binnenkort weer in Bronckhorst

Inwoners van Bronckhorst kunnen ook dit jaar weer gebruik maken van de bladkorven.

BRONCKHORST – Op 200 plaatsen in nagenoeg alle kernen en buurtschappen van de gemeente staan vanaf 21 september weer de speciale, tijdelijke korven. Hier kunnen Bronckhorsters het bladafval uit de tuin gratis naartoe brengen. Dat scheelt ruimte in de groene container! De gemeente leegt de korven wekelijks en haalt ze na de bladperiode (de week voor Kerst) weer weg.

Spelregels

Voor het gebruik van de korven geldt een aantal spelregels. Ze zijn alléén bedoeld voor bladafval, dus er horen geen plastic of papieren zakken in. Het bladafval wordt namelijk gebruikt voor het maken van Bokashi. Dit is organisch materiaal dat we voor een aantal van onze plantsoenen gebruiken. Bokashi dient als voedingsstoffen voor planten, stimuleert het bodemleven en het vasthouden van vocht in de bodem. Ook ander tuinafval, zoals grasmaaisel of afstervend loof hoort niet in de korven thuis. Wanneer de gemeente die zaken regelmatig aantreft in een bepaalde bladkorf, haalt ze de korf op deze plek weg.

Naast de bladkorven kunnen inwoners ook jaarlijks 500 kg groenafval gratis naar de afvalbrengpunten in Doetinchem of Zutphen brengen, op vertoon van hun afvalpas. Een locatie-overzicht van de bladkorven staat op www.bronckhorst.nl/bladkorven.

