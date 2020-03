Bronckhorst wil in gesprek over een dementievriendelijke omgeving

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst komt graag in contact met mensen met dementie en hun naasten om te bespreken wat nodig is voor een dementievriendelijke omgeving. Hiervoor organiseert de gemeente twee groepsgesprekken in het gemeentehuis:

op 24 maart van 10.00 tot 12.00 uur

op 25 maart van 10.00 tot 12.00 uur

Aan een groepsgesprek kunnen maximaal 10 mensen deelnemen.

Aanmelden kan voor 19 maart 2020 via zorgenenleren@bronckhorst.nl.

Dementie neemt toe

In de komende jaren neemt het aantal mensen met dementie toe. Bronckhorst wil een dementievriendelijke gemeente zijn. De gemeente vindt het belangrijk om mensen met dementie én hun naasten te ondersteunen, zodat zij zo goed mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Deskundig

In een veilige en prettige sfeer kunnen deelnemers ervaringen en verbeterpunten delen. Het gesprek wordt geleid door een deskundige op het gebied van dementie. De inbreng van de deelnemers gebruikt de gemeente voor op te zetten activiteiten rondom dementievriendelijkheid.