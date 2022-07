Bronckhorst zet samenwerking voor veilig buitengebied voort

BRONCKHORST – Gemeente Bronckhorst ontvangt op 13 juli als eerste gemeente in Nederland de tweede ster voor het Keurmerk Veilig Buitengebied. Dit is mede dankzij de intensieve samenwerking tussen diverse partijen om het buitengebied veilig te houden.

In 2017 ontving Bronckhorst als eerste gemeente van Nederland het Keurmerk. De succesvolle samenwerking tussen de Land- en tuinbouworganisatie (LTO), Natuurmonu-menten, Politie, Wild beheerseenheid (WBE), Brandweer, Waterschap Rijn en IJssel, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Platform Veilig Ondernemen en de gemeente is hierna voortgezet. Dit wordt nu bezegeld met een tweede ster.

Preventie

Het keurmerk richt zich voornamelijk op de preventie van criminaliteit in het buitengebied. Inwoners, agrariërs en bedrijven worden actief geïnformeerd over mogelijke vormen van criminaliteit in het buitengebied. De gemeente Bronckhorst verzorgde in 2019 diverse voorlichtingsavonden over hoe criminaliteit in het buitengebied kan worden herkend. Burgemeester Marianne Besselink riep bij die gelegenheid de inwoners persoonlijk op: “Het romantische beeld dat alles op het platteland rustig en onder controle is, klopt maar deels en vraagt blijvende aandacht van ons allemaal. Weet waarop u kunt letten en wat u moet doen in het geval van verdachte situaties. Voorkomen is beter dan genezen.” Daarnaast worden er tweejaarlijks zogenoemde Groene nachten georganiseerd. De Groene nacht is een gezamenlijke nachtdienst, waarbij partijen die werken in het buitengebied leren vanuit ieders vakgebied naar het buitengebied te kijken. Het doel is vroegtijdig signalen van criminaliteit te herkennen en deze integraal op te pakken.

Extra oren en ogen

Buitengebieden zijn vatbaar voor criminele en illegale praktijken. Leegstaande schuren, de uitgestrektheid van het gebied en weinig pottenkijkers maken het tot een aantrekkelijk werkgebied voor de onderwereld. Extra oren en ogen zijn belangrijk voor een veilig buitengebied en vormen een belangrijke en welkome aanvulling op het werk van de politie.

Burgemeester Besselink: “Bronckhorst is een van de veiligste gemeenten van Nederland en dat willen wij graag zo houden. Dit project was een mooie kans om te kijken wat er speelt en gaandeweg kwamen er steeds meer partners bij om mee samen te werken. Die eerste ster behalen is stap één, maar die ster behouden vraagt voortdurende aandacht met elkaar.”

Uitreiking ster

De uitreiking van de tweede ster is op 13 juli om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) op het Argo Innovatiecentrum de Marke in Hengelo (Gld). Burgemeester Besselink neemt de ster in ontvangst van Anton Jansen, manager van het platform Veilig Ondernemen Oost Nederland.

