Burgemeester Besselink van Bronckhorst nodigt 60, 65- en 70-jarige huwelijksparen uit coronatijd uit voor samenzijn in Hummelo

BRONCKHORST – Burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst wil graag persoonlijk huwelijksparen feliciteren die al 60, 65 of 70 jaar getrouwd zijn. Vanwege de coronatijd waren fysieke bezoeken niet mogelijk, maar nu nodigt de burgemeester hen uit voor een gezellig samenzijn op 20 juli in De Gouden Karper in Hummelo.

Het is een traditie in Bronckhorst dat de burgemeester huwelijksparen die een mijlpaal bereiken persoonlijk bezoekt om hen te feliciteren. Tijdens deze bezoeken wordt er niet alleen stilgestaan bij het leven van het bruidspaar, maar ook bij de veranderingen en gebeurtenissen in het dorp gedurende de jaren. Deze ontmoetingen hebben vaak geleid tot mooie en waardevolle gesprekken.

Helaas konden de bezoeken tijdens de coronatijd niet doorgaan en moesten felicitaties via telefoon of brief worden overgebracht. Nu de situatie verbeterd is, wil burgemeester Besselink deze huwelijksparen alsnog ontmoeten en hen persoonlijk feliciteren.

Op 20 juli van 15.00 tot 16.30 uur wordt er een gezellig samenzijn georganiseerd in De Gouden Karper in Hummelo. Tijdens deze bijeenkomst zullen er hapjes en drankjes worden verzorgd. Om een inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen, is aanmelding vereist. Huwelijksparen die hun 60, 65 of 70-jarig jubileum vierden in de periode van maart 2020 tot en met februari 2022 kunnen zich tot en met 7 juli aanmelden via de website www.bronckhorst.nl/bruidsparen of telefonisch via (0575) 75 02 50.

