Inschrijving CPO St. Jozefschool geopend

LICHTENVOORDE – De gemeente Oost Gelre heeft plannen aangekondigd voor de ontwikkeling van een nieuwe woonbuurt op de locatie van de voormalige St. Jozefschool, gelegen aan de Schatbergstraat 81. Het project, bedoeld om tussen 8 tot 12 woningen te realiseren, zal worden uitgevoerd via het mechanisme van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Dit unieke initiatief stelt een groep inwoners in staat om het complete woningbouwproject te beheren en financieren. Het bijzondere aspect van het CPO-model is dat de deelnemende inwoners zelf in een van de ontwikkelde woningen zullen wonen. Om het beste voorstel te selecteren, start de gemeente een prijsvraag waarin groepen inwoners worden uitgenodigd hun plannen in te dienen.

Geïnteresseerde partijen kunnen zich vanaf 31 oktober 2023 inschrijven. De inschrijvingsperiode loopt tot 31 januari 2024. Alle inzendingen moeten voldoen aan de gestelde criteria zoals uiteengezet in het selectiebeleid van de gemeente.

Voor meer details over het selectiebeleid en de inschrijvingsprocedure, worden geïnteresseerden verwezen naar de website: https://bouwenenwoneninoostgelre.nl/cpojozefschool/.

Bron(nen) & Afbeelding(en)