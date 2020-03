Landelijke opschoondag 21 maart

Oproep voor inwoners: vele handen maken licht werk voor een schoon Bronckhorst

BRONCKHORST – Op zaterdag 21 maart 2020 doen wij weer mee aan de Landelijke Opschoondag. Deze dag staat in veel Nederlandse gemeenten in het teken van opschoonacties. Steeds meer mensen ergeren zich aan het zwerfvuil in hun woonomgeving. Terwijl de oplossing eigenlijk heel simpel kan zijn door met elkaar af te spreken om het afval daar te brengen waar het hoort, in de afvalbak. Bronckhorst kan nog schoner. Daarom stimuleren wij initiatieven en deelname van inwoners door het beschikbaar stellen van o.a. afvalknijpers, werkhandschoenen en vuilniszakken. Op 21 maart houden de Wildbeheereenheden, verschillende dorpsraden en werkgroepen een opruimactie. Want, in een schone omgeving, is het prettiger wonen. Graag roepen wij inwoners op om samen de handen uit de mouwen te steken voor een schoon Bronckhorst.

Vele handen maken licht werk

Om van de Opschoondag een succes te maken zijn veel handen nodig. Voor meer informatie over de opruimactie in Bronckhorster dorpen kunnen belangstellenden contact opnemen met onderstaande contactpersonen die het in hun buurt organiseren. Ook kunnen zij zich op die dag melden op de locatie van hun keuze. De gemeente zorgt ervoor dat op de locaties voor alle deelnemers de benodigde materialen aanwezig zijn om veilig schoon te kunnen maken.

Voor het schoonmaken van:

het buitengebied van Hengelo (Gld), contactpersoon: de heer J. Weenk, tel.nr. (06)12 90 48 06, 13.30 uur verzamelen bij sportcafe de Veldhoek

omgeving Varssel, verzamelen bij het buurthuis om 14.00 uur

het buitengebied van Hummelo en Keppel, contactpersoon: de heer H. ten Zijthoff, tel.nr. (0314) 38 16 88, 08.45 uur verzamelen bij de Gouden Karper

het buitengebied van Vorden/Kranenburg, contactpersoon: mevrouw R. van Vleuten, tel.nr. (06) 20 65 70 52

omgeving Wichmond/Vierakker, contactpersoon: de heer H. Dijkman, tel. nr. (0575) 44 16 80

het buitengebied van Steenderen, contactpersoon: de heer F. Janssen, tel. nr. (0575) 44 14 92, 13.30 uur verzamelen bij visvijver Breukink, Emmerweg 12 in Steenderen

het buitengebied van Zelhem, contactpersoon: de heer E. Colenbrander, tel. nr. (0314) 62 52 67, 09.00 uur verzamelen bij de muziekkoepel, Stationsplein Zelhem

Voor-Drempt, contactpersoon: mevrouw Peters, tel.nr. (06) 57 85 16 04, 09.30 uur verzamelen bij het milieuparkje in Voor-Drempt

Achter-Drempt, contactpersoon: H. Garritsen, (0313) 65 53 72, 09.30 uur verzamelen bij boerderijcamping Remmelink

Buitengebied Halle, werkgroepbuitengebied@hallesbelang.nl, 09.30 uur verzamelen bij de kantine van de voetbalvereniging