Landelijke opschoondag op 19 maart 2022

BRONCKHORST – Na een afwezigheid van 2 jaar door corona doet Bronckhorst op 19 maart 2022 weer mee aan de Landelijke Opschoondag. Deze dag staat in veel Nederlandse gemeenten in het teken van opschoonacties. Op verschillende locaties steken vrijwilligers de handen uit de mouwen om zwerfafval op te ruimen. Hoe schoner de buurt, hoe meer het uitnodigt om het schoon te houden. Het thema dit jaar is verpakkingen. Ook verpakkingen horen niet in het zwerfafval thuis. De meeste verpakkingen kunnen gerecycled worden als ze op de juiste manier worden weggegooid. Dus elke verpakking telt. Ander zwerfafval laten we natuurlijk ook niet liggen.

Inwoners kunnen meehelpen opruimen in hun buurt

Om van de Opschoondag een succes te maken, hebben we veel handen nodig. Verschillende clubs en inwoners coördineren met veel enthousiasme een actie in hun buurt, waaraan belangstellende Bronckhorsters mee kunnen doen. Zij kunnen contact opnemen met één van onderstaande contactpersonen of zich op 19 maart melden op de locatie van hun keuze. De gemeente zorgt ervoor dat op de locaties voor alle deelnemers de benodigde materialen aanwezig zijn om veilig schoon te kunnen maken.

De volgende opruimacties waar ze graag gebruik maken van inwoners die willen helpen, staan gepland:

het buitengebied van Hengelo (Gld), contactpersoon: de heer J. Weenk, tel. (06 12 90 48 06), 13.30 uur verzamelen bij sportcafé de Veldhoek

omgeving Varssel, verzamelen bij het buurthuis om 14.00 uur

het buitengebied van Hummelo en Keppel, contactpersoon: de heer H. ten Zijthoff, tel. (0314 38 16 88), 08.45 uur verzamelen bij de Gouden Karper

het buitengebied van Vorden/Kranenburg, contactpersoon mevrouw R. van Vleuten, tel. (06 20 65 70 52)

omgeving Wichmond/Vierakker, contactpersoon: de heer H. Dijkman, tel. (0575 44 16 80)

het buitengebied van Steenderen, contactpersoon: de heer F. Janssen, tel. (0575 44 14 92), 13.30 uur verzamelen bij visvijver Breukink, Emmerweg 12 in Steenderen

het buitengebied van Zelhem, contactpersonen: de heer E. Colenbrander, tel. (0314 62 52 67), 09.00 uur verzamelen bij de muziekkoepel, Stationsplein Zelhem

Voor-Drempt, contactpersoon mevrouw Peters, tel. (06 57 85 16 04), 09.30 uur verzamelen bij het milieuparkje in Voor-Drempt

Achter-Drempt, contactpersoon H. Garritsen, tel. (0313 65 53 72), 09.30 uur verzamelen bij boerderijcamping Remmelink

het buitengebied van Halle, werkgroepbuitengebied@hallesbelang.nl, 09.30 uur verzamelen bij de kantine van de voetbalvereniging

Bebouwde kom Steenderen, contactpersoon Babette Werdmölder, verzamelen om 10.00 uur bij De Kei, bwerdmolder@xs4all.nl

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....