Onthulling Propeller Joep ter Haar plantsoen

LICHTENVOORDE – Op zondag 12 september om 10.00 uur wordt op het Joep ter Haar plantsoen een propeller onthuld. Dit monument vertegenwoordigt een blijvende herinnering aan de verzetsdaden die verricht werden door mensen in de pilotenlijn. Vorig jaar is het grasveld tussen de Hendrik Leemreizestraat en de Gert Reindersstraat vernoemd naar Joep ter Haar.

In de Tweede Wereldoorlog raakten Lichtenvoordenaren betrokken bij de ‘Pilotenlijn’. Neergeschoten piloten en onderduikers werden onder begeleiding vanuit de Achterhoek meestal per trein in veiligheid naar Limburg gebracht. Vandaar vertrokken zij naar hun thuisland, hun krijgsmachtonderdeel en/of andere onderduikadressen. Ongeveer 70 neergeschoten piloten en ongeveer 250 krijgsgevangenen van diverse nationaliteiten vonden zo de weg terug naar vrijheid. De belangrijke rol die Lichtenvoorde speelde zorgde voor de geuzennaam “Klein Engeland”. Op een gegeven moment werd de pilotenlijn verraden.

Dit monument is geschonken door het Avog Crash museum. Het vormt een eerbetoon en blijvende herinnering aan alle bemanningsleden en aan de activiteiten van alle inwoners die zich op welke wijze dan ook hebben ingezet voor onze vrijheid.