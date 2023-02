BRONCKHORST – In Bronckhorst komen steeds meer laadpalen voor elektrische auto’s. Inwoners en ondernemers kunnen via onze site openbare laadpalen aanvragen voor in hun buurt (binnen 200 m. van hun woning of bedrijf), als zij een elektrische auto hebben maar geen eigen oprit. Hier kunnen zijzelf en buurtbewoners dan gebruik van maken. Daarnaast plaatst de gemeente jaarlijks 13 openbare laadpalen. Hiervoor roepen wij inwoners graag op locaties in de openbare ruimte aan te melden. Zo krijgen wij inzicht in waar de vraag naar laadpalen in Bronckhorst het grootst is. Er gelden enkele voorwaarden. We plaatsen de palen graag op openbare plekken waar veel recreanten/toeristen komen en/of op openbare parkeerplaatsen in wijken die druk bezocht zijn en waar in de toekomst naar verwachting steeds meer elektrische auto’s zullen parkeren.

Wie een plek kent waar volgens hem/haar een laadpaal moet komen, kan dat laten weten via www.bronckhorst.nl/openbarelaadpaal of de poll invullen op onze socials. Dat kan tot t/m 28 februari. Vattenfall InCharge plaatst later in 2023 de palen voor ons.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je sturen naar redactie@streekgids.nl