Bericht is aangepast 28 maart 2020 om 14:34

OOST GELRE – Dit is het jaar dat wij 75 jaar vrijheid herdenken. Veel activiteiten in het kader van deze viering gaan niet door of zijn uitgesteld vanwege het coronavirus.

In het jaar van 75 jaar vrijheid wordt dinsdag 31 maart door de gemeente Oost Gelre de vlag uitgehangen. Dat is de dag waarop in 1945 Groenlo en Lichtenvoorde werden bevrijd. De gemeente vraagt aan haar inwoners om deze dag ook de vlag uit te hangen.