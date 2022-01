Uitgifte kavels plan ‘Vossenburcht’ Lievelde

LIEVELDE – Op 4 januari 2022 is de inschrijving gestart voor bouwkavels in het plan Vossenburcht in Lievelde. 0Wilt u een woning bouwen in het plan Vossenburcht? Dan kunt u zich nu hiervoor inschrijven. Er zijn 18 kavels beschikbaar.

Inschrijving/loting

Inschrijving kan van dinsdag 4 januari 2021 tot en met donderdag 20 januari 2022. U kunt op het inschrijfformulier aangeven naar welke kavel uw voorkeur uitgaat. De kavels worden niet vergeven op volgorde van binnenkomst, maar door middel van loting.

Kavelprijs

De prijs is vastgesteld op € 266,20 per m2 inclusief BTW. Starters kunnen een korting krijgen van 10% op de grondprijs mits: de kavel niet groter is dan 200 m2, ze niet ouder dan 35 jaar zijn en ze voor de eerste maal een eigen woning verkrijgen.

Toetsing bouwplannen

Alle bouwplannen worden getoetst aan het op 14 december 2021 vastgestelde bestemmingsplan ‘Herziening Vossenburcht Lievelde’ en beeldkwaliteitsplan ‘Woonpark Vossenburcht Lievelde’.

Inschrijfformulier en uitgiftevoorwaarden beschikbaar

U vindt alle informatie op de site www.bouweninoostgelre.nl. Daar kunt u ook het inschrijfformulier en de uitgiftevoorwaarden downloaden. Het is ook mogelijk het inschrijfformulier en de uitgiftevoorwaarden af te halen bij het gemeentehuis in Lichtenvoorde.

