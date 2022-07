Zwarte Cross: verloren voorwerpen en fietsen

Vandaag is de laatste dag van de Zwarte Cross op de Besselinkschans in Lichtenvoorde. Jaarlijks worden er fietsen achtergelaten langs de openbare weg, of bij de fietsenstalling aan de Vosdijk. Deze fietsen worden maandag 18 juli opgehaald door ROVA. Ben je je fiets kwijtgeraakt? Dan kun je met je fietssleutel langskomen op één van de kijkmiddagen bij ROVA aan de Buys Ballotstraat 5 in Lichtenvoorde:

Dinsdag 19 juli van 13.30 tot 16.30 uur

Woensdag 20 juli van 13.30 tot 16.30 uur

Donderdag 21 juli van 13.30 tot 16.30 uur

Iets verloren op de Zwarte Cross?

De gevonden voorwerpen van de Zwarte Cross worden na afloop van het evenement overgedragen aan gemeente Oost Gelre. De gevonden voorwerpen worden geregistreerd via iLost. Ben je iets verloren op de Zwarte Cross? Kijk dan op iLost. Staat jouw verloren voorwerp erbij? Dan kun je dit tijdens openingstijden ophalen bij de balie van het gemeentehuis (Varsseveldseweg 2 in Lichtenvoorde), vanaf woensdag 20 juli.

