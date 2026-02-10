Genomineerden Beste Boek Achterhoek en Liemers 2025 bekend

154 keer bekeken

GROENLO – Van een bouwhistorische wandeling en de vertaling van een eeuwenoud heksenboek tot een kunstzinnige blik op de Berkel, een zoektocht naar de ‘Titanic van de Achterhoek’ en een indringend kinderboek over de oorlog. De vijf genomineerden voor Beste Boek Achterhoek en Liemers 2025 laten zien hoe rijk en veelzijdig het boekaanbod uit de streek is.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De winnaar wordt bekendgemaakt op zondag 1 maart, tijdens het Waeketreffen bij De Mattelier. De bijeenkomst vindt plaats van 11.00 tot 13.00 uur en vormt de aftrap van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book.

Vijf boeken, één streek

Uit 74 boeken die in 2025 in of over de Achterhoek en Liemers zijn verschenen, selecteerde een onafhankelijke vakjury de top vijf. Genomineerd zijn, in willekeurige volgorde:

De Berkel, In de baan van de zon,

Van mummiepoeder tot zilverschoon,

Wij woonden hier,

Van kelder tot kap en

De ramp met de Phoenix.

Hoewel de boeken sterk verschillen in genre en invalshoek, hebben ze bijna allemaal een historische basis. Zo vertelt Wij woonden hier het verhaal van de oorlog in Zutphen door kinderogen, maar spreekt het ook volwassenen aan. Van kelder tot kap neemt de lezer mee langs bouwsporen en constructies van historische panden in Zutphen en maakt bouwhistorie toegankelijk voor een breed publiek.

Met De ramp met de Phoenix duikt de lezer in een negentiende-eeuwse scheepsramp op Lake Wisconsin, een gebeurtenis die verrassend genoeg diepe sporen naliet in de Achterhoek. Nog verder terug in de tijd gaat Van mummiepoeder tot zilverschoon, waarin eeuwenoude medische verhandelingen van Christina Poppinck helder en toegankelijk zijn vertaald. De Berkel, In de baan van de zon biedt juist een meer eigentijdse blik op rivier en landschap, versterkt door tekeningen en schilderijen die soms een geheel nieuw perspectief openen.

Jury en beoordeling

De vakjury bestond uit striptekenaar Herman Roozen, dichter Bert Scheuter en Annette van Capellen. Bij de beoordeling is gelet op onder meer inhoud, originaliteit, streekbinding, taalgebruik en vormgeving. De genomineerden ontvangen een geldprijs; de uiteindelijke winnaar krijgt het unieke Beste Boek-beeld, gemaakt door Elver Klei & Kunst.

Waeketreffen en Waeke van het Book

Het Waeketreffen is de start van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book, die loopt van 1 tot en met 8 maart. De Waeke en het Waeketreffen worden georganiseerd door Dialectkring Achterhook en Liemers, Vrienden van de Streektaal Lochem en Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Tijdens het Waeketreffen wordt ook het kadobuukske Flonkergood gepresenteerd, de Opstaeker uitgereikt en is er streektaalmuziek van Spöl ’s Plat-talent Fien Snelting. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)