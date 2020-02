GROENLO – Uit voorzorg, voor de aankomende harde wind, zijn op de invalswegen van Groenlo alle reclamedoeken verwijderd.

Tijdens de storm kan volgens het KNMI vanaf de tweede helft van de middag zeer zware windstoten ontstaan van 100 tot 120 kilometer per uur. Aan de noordwestkust is dan mogelijk zelfs sprake van windkracht 10, dit is zware storm. Gedurende de middag gaat de wind ook gepaard met zware buien die over het land trekken. Lokaal kan veel regen vallen.