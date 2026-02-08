Gevluchte topmusici geven concert in Kapel op ’t Rijsselt

140 keer bekeken

EEFDE – Op zondag 15 februari geeft het VitaDuo een concert in de Kapel op ’t Rijsselt in Eefde. Het duo bestaat uit pianiste Maria Nemtsova en saxofonist Vitaly Vatulya. Beide musici vluchtten in 2022 met hun kinderen uit Rusland, nadat zij zich kritisch hadden uitgesproken over het regime en de oorlog. In hun thuisland waren zij al bekende musici; inmiddels hebben zij ook in Nederland een succesvolle muzikale carrière opgebouwd.

Tijdens het concert speelt het VitaDuo werken van onder anderen Paul Hindemith, Sergej Rachmaninoff en de Nederlandse componist Jacob ter Veldhuis. Een groot deel van het programma bestaat uit eigen arrangementen voor piano en saxofoon. Deze zijn met respect voor het origineel gemaakt en klinken daardoor zowel herkenbaar als verrassend fris.

Het concert begint om 11.30 uur. De Kapel op ’t Rijsselt ligt op landgoed ’t Rijsselt aan de Mettrayweg 25 in Eefde.

Kaarten en meer informatie zijn te vinden via

👉 https://www.kapeloptrijsselt.nl of telefonisch via 06 – 27 44 99 24.

