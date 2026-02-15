God van de Slachting met sterrencast naar Amphion Theater

221 keer bekeken

DOETINCHEM – De wereldberoemde relatiekomedie God van de Slachting is op woensdag 4 maart te zien in de grote zaal van Amphion Theater in Doetinchem. Met Remko Vrijdag, Rosa da Silva, Johan Goossens en Yara Alink staat een ervaren en komisch sterke cast op het podium.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Het toneelstuk van de Franse schrijfster Yasmina Reza draait om twee ogenschijnlijk beschaafde stellen die samenkomen om een ruzie tussen hun elfjarige zoons te bespreken. Wat begint als een redelijk gesprek, ontaardt in een verbale strijd waarin maskers afvallen en onderdrukte frustraties naar boven komen.

Vrijdag speelt Eelco, een advocaat die gelooft in het recht van de sterkste. Da Silva vertolkt Linda, die koste wat kost het moreel juiste wil doen. De scherpe dialogen en botsende overtuigingen zorgen voor humor, herkenning en ongemak.

Het stuk werd wereldwijd een succes en kreeg in 2011 een verfilming onder de titel Carnage. In een tijd van verharde maatschappelijke discussies blijft het thema van beschaving onder druk actueel.

De voorstelling begint op 4 maart in Amphion Theater aan de Hofstraat in Doetinchem. Kaarten en informatie zijn te vinden via 👉 https://www.amphion.nl/theater

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)