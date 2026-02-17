Gratis kindervoorstelling ‘Discodip’ in Bibliotheek Winterswijk

229 keer bekeken

WINTRSWIJK – In de Bibliotheek Winterswijk is op zondag 1 maart een gratis kindervoorstelling te zien. Vanaf 15.00 uur kunnen peuters, kleuters en hun (groot)ouders genieten van de muzikale show ‘Discodip’.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De voorstelling gaat over vallen en opstaan en is bedoeld voor jonge kinderen die zich weleens sip voelen. Hoofdpersoon Jip rolschaatst vrolijk de kinderdisco binnen, maar belandt al snel op de grond. Wat doe je als iets niet lukt? En hoe kom je weer in je ritme? Met muziek, kleur en beweging laat ‘Discodip’ zien dat achter elke traan ook weer een lach kan schuilen.

Na afloop worden kinderen én volwassenen uitgenodigd op het podium om samen te dansen tijdens een feestelijke afterparty.

De toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht. Dat kan via de bibliotheek of via 👉 https://www.oostachterhoek.nl/zooo

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)