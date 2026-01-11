Gratis workshop ‘Fotoboek maken’ in bibliotheek

LICHTENVOORDE – In de bibliotheek in Lichtenvoorde organiseert Bibliotheek Oost-Achterhoek op woensdag 21 januari de gratis workshop Fotoboek maken. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is bedoeld voor iedereen die meer wil doen met zijn of haar foto’s.

Tijdens de workshop leren deelnemers hoe zij met een online editor eenvoudig een persoonlijk fotoboek kunnen samenstellen. Aan de hand van digitale hulpmiddelen en creatieve opties worden foto’s omgezet in een overzichtelijk en aantrekkelijk boek. De nadruk ligt op praktisch werken: zelf doen en direct resultaat zien.

De workshop is geschikt voor zowel beginnende als ervaren gebruikers. Technische voorkennis is niet nodig. Wel wordt gevraagd om vooraf de foto’s te verzamelen die gebruikt gaan worden en een laptop of tablet mee te nemen.

Aanmelden voor deze gratis workshop is gewenst en kan via:

https://www.oostachterhoek.nl/fotoboekmaken

of via het algemene activiteitenoverzicht van de bibliotheek:

https://www.oostachterhoek.nl/activiteiten

