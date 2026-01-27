GrensInfoPunten organiseren gratis webinars voor grenspendelaars

26 keer bekeken

ACHTERHOEK – Steeds meer mensen uit de Achterhoek werken of overwegen te werken net over de grens in Duitsland of Nederland. Dat brengt vragen met zich mee over onder meer belastingen, sociale zekerheid en zorgverzekeringen. De GrensInfoPunten organiseren daarom op maandag 9 en dinsdag 10 februari twee gratis webinars over werken in het buurland.

De webinars beginnen beide dagen om 16.30 uur en duren een uur. Op maandag 9 februari staat werken in Nederland centraal; dit webinar wordt Duitstalig aangeboden. Op dinsdag 10 februari volgt het webinar over werken in Duitsland, dat Nederlandstalig is.

Tijdens de online bijeenkomsten geven deskundigen van de GrensInfoPunten uitleg over onderwerpen waar grenspendelaars vaak mee te maken krijgen. Denk aan pensioenopbouw, zorgverzekering, kinderbijslag en belastingen. Ook wordt ingegaan op de verschillen tussen het Nederlandse en Duitse sociale zekerheids- en belastingstelsel. Daarnaast is er aandacht voor thuiswerken: waar moet je op letten als je (deels) vanuit het woonland werkt voor een werkgever over de grens?

Deelname aan de webinars is kosteloos. Aanmelden kan tot kort voor de start.

Voor het webinar werken in Nederland (9 februari) is registratie mogelijk via: https://grenzinfo.eu/webinar-werkenNL

Voor het webinar werken in Duitsland (10 februari) via: https://grenzinfo.eu/webinar-werkenDE

Na aanmelding ontvangen deelnemers per e-mail een link om het webinar te volgen.

