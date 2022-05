1 juni jeugdviswedstrijd aan de vijver van de Hartreize

GROENLO – Dit jaar en net als in afgelopen jaren wordt er weer een leuke serie jeugdviswedstrijden georganiseerd door de Groenlose Hengelsport Vereniging. Leuke wedstrijden voor kinderen tot en met 13 jaar. Het jeugdvissen was afgelopen jaar zo’n doorslaand succes dat we hier natuurlijk mee door gaan. Net als afgelopen jaar vissen we drie wedstrijden op de Hartreize en de “finale” wedstrijd in onze mooie gracht. Op vier woensdagavonden (1 juni, 15 juni, 29 juni en 13 juli) van 18:30 uur tot 20:00 uur wordt er gevist. Vanaf 18.00 uur kun je inschrijven. Er wordt gevist op aantallen. De deelname is uiteraard GRATIS en iedereen heeft per wedstrijd prijs.

Prijzen: Iedereen heeft prijs per wedstrijd!!

Hengel: Vaste stok

Vangst: Op aantal

Wedstrijdwater: Vijver op de Hartreize, laatste finale wedstrijd aan gracht bij de Maliebaan.

Loting: om 18:10 (18:00 uur aanwezig)

Wedstrijdduur: 18.30 uur tot en met 20.00 uur

Opgave: aan de waterkant

Prijsuitreiking: Aansluitend aan de waterkant.

