Internationale Dag van de Moedertaal: Voorlezen in heel veel talen

GROENLO – Op 21 februari is de Internationale Dag van de Moedertaal! De Achterhoekse bibliotheken vieren dit door leuke voorleesbijeenkomsten te organiseren waarin veel talen aan bod komen. Bij de Bibliotheek Oost-Achterhoek kun je in die week in vier vestigingen terecht. In Groenlo is dat op donderdag 23 februari, om 15.00 uur. De activiteit is gratis te bezoeken.

Iedereen heeft een moedertaal. Dit kan Nederlands, Turks of Arabisch zijn, maar bijvoorbeeld ook Achterhoeks. In de moedertaal spreek je en lees je voor. Voorlezen gaat tenslotte het best in de taal van je hart.

Onderzoek leert ons dat kinderen die de moedertaal goed beheersen, de taal op school makkelijker leren. Maar niet iedereen weet hoe belangrijk de moedertaal is. Daarom besteden de bibliotheken hier op 21 februari extra aandacht aan.

Dus heb je een (klein)kind dat meertalig wordt opgevoed of spreek je Achterhoeks? Of wil je gewoon genieten van voorlezen? Kom dan naar een van de gezellige internationale voorleesmomenten. Een mooie gelegenheid om ook meteen de collectie digitale (prenten)boeken in andere talen te bekijken.

Kijk voor meer informatie op www.oostachterhoek.nl/moedertaal.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl