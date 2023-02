Teleurstellende nederlaag van Grol 1 tegen Union

GROENLO – Op zondag 12 februari speelde Grol 1 uit tegen Union 1 in Malden. Na gelijke spelen tegen DVC ’26 en DIO ’30 en verlies tegen hekkesluiter NEC was er helaas andermaal geen succes voor het team van William Krabbenborg. Na vijf minuten keek men al tegen een 1 – 0 achterstand aan, en uiteindelijk ging men met een duidelijke 3 – 0 van het veld af. Grol had veel balbezit, maar wist dit niet om te zetten in kansen. Het spel was te traag en te voorspelbaar. Union liet Grol voetballen, maar was supersnel in de omschakeling en wist daaruit wel de nodige ruimte te creëren en dus te scoren. Ondanks de nederlaag, blijft Grol, dankzij gunstige uitslagen, op een tweede plek in de 2e klasse H staan, met slechts twee punten achterstand op koploper DVC ’26.

Grol begon andermaal met Wouter Pillen centraal achterin en Mike Kempers was terug van een blessure. Vol frisse moed begon Grol aan de wedstrijd om de eerste overwinning in 2023 in de wacht te slepen. Het begon echter niet goed. Al in de 5e minuut keek men tegen een achterstand aan: een voorzet van Union bereikte de spits Siemen van Straaten die eenvoudig wegdraaide en binnenschoot. Grol was in de gehele eerste helft veel in balbezit, maar dat was ook omdat Union Grol tot op eigen helft liet komen. Grol wist zich daar echter geen raad mee, het rondspelen was te traag en te voorspelbaar en daardoor liep men zich keer op keer vast. In de omschakeling was Union veel sneller en creatiever en daardoor gevaarlijker. Na een half uur leidde dit tot de 2 – 0, alhoewel dit doelpunt door Grol-speler Wouter Pillen zelf werd gescoord, doordat hij een mooie diepe bal van Union in een uiterste poging nog wist te raken, maar deze daarbij van 25 meter wel in eigen doel schoot.

De enige opleving aan Grol-kant kwam van Tiem Rots, die drie keer vrij voor de keeper stond om de bal er in te schieten, maar daarbij drie keer de bal op de keeper schoot. De laatste tien minuten van de eerste helft waren voor Union, waarbij Wessel twee keer goed redde en één bal gevaarlijk vlak voor langs ging, maar gelukkig door iedereen werd gemist. Ruststand derhalve 2 – 0.

Na rust was het spelbeeld helaas niet anders. De eerste kansjes waren voor Grol, maar andermaal na reeds vijf minuten, was het Union die uit hun eerste mogelijkheid wist te scoren. Een lange brede pass belandde bij andermaal spits Siemen van Straaten, die de bal onder controle nam, een kapbeweging maakte en simpel binnen wist te schuiven: 3 – 0. Daarmee was de wedstrijd eigenlijk gelopen. Grol wist geen vuist meer te maken, claimde nog een strafschop, maar de duidelijk leidende arbiter Harmelink liet zich hier niet tot verleiden. Union speelde de bal makkelijk rond maar drong niet meer echt aan om de voorsprong uit te breiden. Grol pompte nog een paar keer de bal in de 16-meter maar creëerde daarmee echter geen enkele kans meer.

Een teleurstellende 3 – 0 nederlaag was het gevolg, waarbij het niveau van het spel aan Grolkant ook nog eens enorm tegenviel. Koploper DVC ’26 kwam gelukkig niet verder dan een 2 – 2 gelijkspel tegen VVG ’25 waardoor Grol nog op een mooie gedeelde 2e plaats blijft staan met slechts twee punten achterstand op de koploper. En men heeft dus nog alle kansen om bovenin een mooie positie te behalen, maar het veldspel zal dan wel veel beter moeten worden.

De komende twee zondagen is er geen competitie. Op zondag 5 maart speelt Grol 1 thuis tegen de nummer vier DCS 1. Aanvang 14.30 uur.

Op dinsdag 28 februari speelt Grol in de 1/8e finale van de Achterhoek Cup thuis tegen VIOS Beltrum. Aanvang 20.00 uur.

