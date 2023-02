CV De Knunnekes lanceert lied van gelijkheid: ‘Wi-j bunt van alle kleuren’

GROENLO – “Ons Grolse carnaval is van ons allemaal. Het getal 11 staat voor gelijkheid, iedereen is gelijk tijdens de carnaval. Als iedereen iets van die carnavalsgedachte mee zou nemen in de rest van het jaar, zou dat de wereld een stuk leuker maken.”

Miquel Porskamp, Vorst van carnavalsvereniging De Knunnekes uit Groenlo, over de boodschap die de Grolse narrenclub aan de vooravond van de Grolse carnaval zowel carnavalisten als ‘carnavalsatheïsten’ mee wil geven. De boodschap wordt met een knipoog en blije lach muzikaal de wereld ingestuurd middels de door Stefan Mondial en Nicole Rouwmaat gezongen kraker ‘Wi-j bunt van alle kleuren’.

Het was Knunnekeslid Henri Walterbos die op het idee kwam en de tekst schreef. “Ik kwam op het idee tijdens de WK in Quatar. Ik ergerde me mateloos aan al dat gedoe over het wel of niet dragen van de ‘one-love band’ door Oranje, de lakse houding van de KNVB, de Minister die de band onder haar mouw droeg, de houding van de FIFA en Quatar, etcetera. En dat over een voor mij en ieder weldenkend mens zo vanzelfsprekende zaak.

In diezelfde periode in een school in Winterswijk een hoogoplopende kwestie over een gekleurde trap waar ouders bezwaar tegen maakten. Toen schoot me een tekst te binnen, die me toepasselijk leek om met de carnaval op een leuke manier uit te dragen als Knunnekes en carnavalsgek Groenlo in het algemeen. Iedereen hoort er hier bij, en niet alleen tijdens de carnaval. Deze boodschap kun je nooit vaak en sterk genoeg uitdragen.”

Het idee werd direct omarmd door de carnavalsclub vanwege de boodschap en vooral om de uitvoering ervan: positief, vrolijk en kleurrijk. Knunnekes-Vorst Miquel Porskamp pakte het op en vroeg Bas Konings, leider Buutorkest CV De Knunnekes, de tekst van een passende vrolijke deun te voorzien. De muziek werd opgenomen door John Sonderen, de zang bij Christof Elsinghorst.

Om het lied te zingen werden zanger Stefan Mondial en zangeres Nicole Rouwmaat, beiden uit Groenlo, gevraagd. “Niemand beter dan zij kunnen deze boodschap uitdragen,” vonden de initiatiefnemers gezamenlijk.

