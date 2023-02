Plannen voor een museum voor moderne kunst in Groenlo

GROENLO – Uit stichting Kunst in ’t Koetshuys is in 2022 een initiatiefgroep gestart onder de naam Stichting MOSAIEK met als specifiek doel het oprichten, inrichten en in stand houden van een nieuw, uitdagend museum voor moderne kunst. De focus voor de locatie ligt op het gedeeltelijk leegstaande Stadhuis in Groenlo. Er is inmiddels een conceptplan ontwikkeld waarvoor provinciale LEADER-subsidie is aangevraagd.

Op dit moment worden de plannen verder ontwikkeld en worden gesprekken gevoerd met de diverse belanghebbenden. Het ligt in de verwachting dat de komende maanden duidelijk wordt of de plannen in de praktijk doorgang vinden.

Meer informatie: Stichting MOSAIEK: stichtingmosaiek@gmail.com

