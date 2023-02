Onderscheiding voor Henk-Jan ten Brincke

GROENLO – Carnaval in Groenlo is begonnen. Vrijdagmiddag 17 februari reikte ’t Koper hun jaarlijkse onderscheiding uit aan iemand die iets te maken heeft gehad met de Grolsch in Grolle.

De uitreiking van de onderscheiding vond plaats bij de brouwketel die is geplaatst op het voormalige brouwerijterrein in Groenlo, aan het Park 1615. Dit jaar werd door Kopper-lid Eddy Konings een speldje opgespeld aan Grolsch-medewerker Henk-Jan ten Brincke.

“Henk-Jan is een zeer gewaardeerd Knunnekes lid bij de technische commissie. Hij heeft daar 1 van de aller belangrijkste taak. Hij moet zorgen dat elke donderdag (red. in het vijfde jaargetij) de koelkast van de technische commissie tot de nok is gevuld met koude versnaperingen. Henk-Jan was in 2018 de 55ste prins, samen met adjudant Maurice Gelinck. Wij zijn erg trots dat wij, ’t Koper, jou mogen onderscheiden. Als iemand het heeft verdient dan ben jij het waarschijnlijk wel”, vertelde Rob Porskamp, lid van ’t Koper, aan de aanwezigen.

Theo Luttikholt (2013), Bennie klein Tank (2014), Hennie Wassink (2015) en Tonnie Rondeel (2016), Karel Kormelinck (2017), Hans ten Bruin (2018), Eric Woertman (2019), Jan Dijk (2020) en Gerard Groot Zevert (2022) ontvingen eerder zo’n onderscheiding.

De garde ‘t Kopper bestaat uit leden die de hoogste onderscheiding van de Knunnekes hebben ontvangen: de hoesorde. De naam ‘t Kopper is afgeleid van de onderscheiding die in koper is uitgevoerd.



