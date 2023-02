Nieuwe jeugdhoogheden

GROENLO – Zaterdagmiddag 18 februari is jeugd-prinsenpaar onthuld in een bomvol carnavalshoes City Lido in Groenlo. Jeugdprins is Casper (Bragt) en Adjudant Joep (Geelinck) van basisschool ’t Carillon. Het jeugdprinsenpaar regeert met de leus: Jeugdcarnaval vol magie.

Na een eerste filmpje, van de heks via verschillende kanalen die het jeugdcarnaval wilde voorkomen, volgde heden middag een aantal aansluitende filmpjes waarbij het steeds meer duidelijk wordt dat de heks het zou gaan redden om het jeugdcarnaval geen doorgang te laten vinden. Gelukkig waren er twee jeugdige knunnekes die de toverspreuk wilde omdraaien en gingen op zoek naar de verschillende ingrediënten zoals de vlaggetjes, Knunnekes vlag, ballonnen. Maar de heks had de jeugdscepter goed verstopt in het City Lido.

De jeugdige Knunnekes lieten het er niet bij zitten en beginnen een moeilijke zoektocht in het City en wisten gelukkig de scepter te vinden. Met al deze ingrediënten wisten ze de vloek van de heks op te heffen en kon de onthulling van het nieuwe jeugdprinsenpaar beginnen. Na een prachtige onthulling in het carnavalshoes City Lido werden de nieuwe jeugd hoogheden onthuld!! Hierna barste een groot applaus los in de zaal en kan het feest beginnen.

Het jeugdprinsenpaar regeert met de leus: Jeugdcarnaval vol magie.



