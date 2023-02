Tönnekes onthullen nieuwe Jonkheer en Jonkvrouw

GROENLO – Het was zaterdagavond ‘Knapp’n in de Karke’ met de onthulling van de Jonkheer en Jonkvrouw. Simon Broshuis (Jonkheer) en Fleur Koppelman (Jonkvrouwe) zijn het nieuwe Prinsenpaar van de Tönnekes.

De proclamatie:

Jonkheer Simon

Van Linksachter bi-j Grol A1 tot in de spits an d’n tap in de Grolkantine

Zönne van Prins Bas en Anneke, de beste Prinses wee Grolle nooit ehad hef

Trots drager van het Grol blauw-wit met een randjen ‘rood Boys-sentiment’, tot en met smoezer van

ABN met Grols accent

Bözzel van de Zilversmid woar jofele Grolse humor in zit

Van ‘in de peilingholder van bazzeroeten in het Marveld-zwembad-majem’ tot leefhebber van

Grols(ch) jajem

Van Jeugdadjudant tot no as Jonkheer in de krant

Jonkvrouw Fleur

Van muurbleumken oet de Margrietstroate tot Vlijtig Liesje van Belle Isabelle

Van André’s dröpke, tot noazaat als ‘Spiekerköpke’

Van dansmarietje, Bazooka spring in’t veld tot zwieren en gieren in ‘t Hofballet

Van ‘lange halen vlot thuus’, tot noa ’t stappen net veur ’t ochtendgloren in huus

Van veuran bi-j Concert At Sea tot D’r An op de Zwarte Cross

Van Hofdame met vrolijke blosjes noast Knunnekesrosjes, tot smikkelende smulpaap, feestbeest en

lachebekje

Verordonneert en maakt bekend dat….

Ten eerste:

Met de energieprieze löp ’t aardig oet de klauwen

Um warm te blieven met de carnaval zö’w nog harder noar d’n tap hen motten sjouwen

Ten tweede:

Ok de kommende dree dage wordt ‘t weer ne ware ‘Slag um Grolle’

Moar samen met jullie goat wi-j helemoale deur ’t dolle

Ten daarden:

Wat ne vrommen Jonkheer en Jonkvrouw he’j hier veur ow stoan

In de karke onthuld, dus dat mot de kommende dage zeker good goan

Ten veerden:

D’r bunt inmiddels genog tenten in Grolle woar onze oldeleu good könt bikken

Moar wal steeds minder tenten in Grolle woar wi-j jongeren jofel könt sjikker’n

Ten viefden:

’t Dut ons deugd dat in de gemeenteroad noa eindelijk ’t lempken angeet

Dat dee plucheplakkers van boeten Grolle no ok eindelijk in de peiling hebt dat ’t in Grolle bi-j alle

sporten veural um de daarde helfte geet

Ten zesden:

Dat in Grolle Bierstad ’t Brouwersnös-jajem neet veur niks Mooien Muiter, Ne Toffen of Fiere Marie

heet.

Want dat bu’w no eenmoal!

Ten zeuvenden:

De Tönnekesoavenden al joaren volle bak, dat is ons als Grolse jongeren toch moar mooi elukt

No nog ne kere écht serieus enommen worden bi-j De Knunnekes en op buutoavenden neet meer

achter ne poal, op ’t balkon of in ne hook worden edrukt

Ten achtsten:

Wi-j hangt de vlagge neet op kop

Wi-j zet Grolle op kop!

Ten negenden:

In Lechtenvoorde woont noast dahlia-professors no ok carnavals-bekeerden, sinds De Knunnekes ze

doar iets oaver de Grolse carnaval leerden

Ten tienden:

In Grolle he’w ’t neet oaver ne gekleurde trappe of een gekleurd zebrapad

‘t Geet um de kleure van ow hart

De kommende dree dage geet ’t weer gebeuren

En iederene heurt d’r bi-j, want ‘Wi-j bunt van alle kleuren’

Ten Elfden:

‘Alderbastend jofel!’ dee beiden oet dat klein Tuente nus

Moar doar goat wi-j met ons motto wiet oaverhen dus!

‘Volle bak anhaal’n!’

