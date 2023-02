489.000 euro van de VriendenLoterij om museum over Tachtigjarige Oorlog te realiseren

GROENLO – Prachtig nieuws voor het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog! Stichting Stadsmuseum Groenlo en Stichting Oude Calixtus slaan de handen ineen voor de ontwikkeling van een eigentijds museum over de Tachtigjarige Oorlog: Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog. Dankzij de bijdrage van 489.000 euro van de VriendenLoterij is er voldoende financiering om het nieuwe museum in de Oude Calixtuskerk te gaan realiseren.

Toen in de zomer van 1627 de troepen van stadhouder Frederik Hendrik voor de vesting Grol (Groenlo) verschenen, was de verrassing voor het kleine Spaanse garnizoen compleet. De vestingstad werd niet direct bestormd maar binnen een paar weken werd een wal met gracht op een afstand van drie kilometer om de stad heen gegraven. Frederik Hendrik legde hiermee de basis voor zijn latere bijnaam: ‘de Stedendwinger’. Groenlo is in 1627 hiermee wereldnieuws.

Deze historische belegering vormt de basis voor ‘De Slag om Grolle’, het grootste historische 17e eeuwse re-enactment evenement ter wereld, dat eens in de twee jaar onder grote publieke belangstelling wordt georganiseerd.

Koen Klein Tuente, projectleider Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog: “Dit unieke verhaal, samen met de grote publieke belangstelling voor dit twee jaarlijkse evenement, vormt de aanleiding voor het nieuwe museum. Met hulp van vele vrijwilligers en maatschappelijke organisaties hebben we de afgelopen periode keihard gewerkt om dit geweldige initiatief van de grond te krijgen. Deze fantastische bijdrage van de Vriendenloterij is de laatste steun die nodig was om het plan ook daadwerkelijk te realiseren.

Het museum wordt hiermee dan ook een beleving voor het gezin én erfgoedliefhebbers en vormt een verbinding en uitvalsbasis naar de hotspots in Groenlo, in de omgeving en daarbuiten”.

Voor de tentoonstelling worden, naast bruiklenen onder andere uit de collectie van het Nationaal Militair Museum, ook stukken van inwoners uit Groenlo zelf getoond. Veel inwoners hebben voorwerpen uit de Tachtigjarige Oorlog in hun tuin of directe omgeving van Groenlo gevonden die zij ter beschikking stellen voor het nieuwe museum. Stichting Hart voor Vesting Grolle, de VVV en Achterhoek Toerisme werken nauw samen om het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog onder de aandacht te brengen.

Jonne Arnoldussen, managing director VriendenLoterij: ‘’De Slag om Grolle is een uniek en populair evenement dat de iconische geschiedenis van de Achterhoek in de 17e eeuw representeert. De bloedige strijd in het oosten van het land is een onderbelicht hoofdstuk van het verhaal van de Tachtigjarige Oorlog. We zijn blij dat wij het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog dankzij onze deelnemers kunnen steunen met deze schenking. Hiermee wordt een permanente locatie gerealiseerd waar de bezoeker kan leren over de strijd die in Groenlo werd gevoerd”.

