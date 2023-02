“Steken af en tot volgend joar”.

GROENLO – Dinsdag net voor middernacht is het nog groot feest in de binnenstad van Grolle. De carnavalisten die er nog zijn druppelen langzaam uit de cafés en begeven zich richting Stadhuis. De Knolle spelen de ene polonaise na de andere en op het bordes staan de hoogheden die de afgelopen drie dagen over de stad Grolle hebben geregeerd.

Wethouder Arjen Schutten van de gemeente Oost Gelre was die nacht aanwezig om de sleutel van de stadspoort van Grolle in ontvangst te nemen. “Aller barstent mooi dat ik hier vanavond mag staan als oud Prins van ons Zandbietersdorp. Het zit er weer bijna op voor dit jaar, maar alles wat goed is komt vanzelf weer terug. Ik denk dat binnen de gemeente Oost Gelre Grolle de echte carnavalsstad is en dan is Harreveld voor mij het carnavalsdorp”, zegt de wethouder die daarna de sleutels van de hoogheden in ontvangst nam.

De laatste handeling is het ‘steken af’. Dit was voor Vorst Miquel Porskamp waarschijnlijk de laatste keer dat hij dat door de microfoon heeft gezegd aan de vele carnavalisten die voor het bordes nog even flink de polonaise hebben gelopen. Hij wordt het volgend carnavalsseizoen opgevolgd door Jeroen Doest. Ook voor de twee leden Reinoud Rave en Barry Janssen van de raad van 11 was dit de laatste keer dat de steek van de raad van 11 werd afgezet. Door de Knolle werd het nummer ‘Eleni’ ingezet en het carillon van de Oude Calixtus sloeg middernacht. ‘Steken af’ en tot volgend jaar.

Reinoud Rave en Barry Janssen | Foto: Marcel Houwer De Raad van 11 | Foto: Marcel Houwer De hoogheden op het bordes van het stadhuis | Foto: Marcel Houwer Voor het stadhuis zit de stemming er nog goed in | Foto: Marcel Houwer Barry Janssen zet de Steek af | Foto: Marcel Houwer Reinoud Rave zet de Steek af | Foto: Marcel Houwer

