Film ‘The Trip’ op witte doek bij CINEbieb Groenlo

GROENLO – Op donderdagavond 9 maart vertonen de vrijwilligers van CINEbieb Groenlo de komische film ‘The Trip’ in de Bibliotheek. De avond begint om 19.30 uur en de toegang bedraagt € 5,00 voor leden van de Bibliotheek en € 6,00 voor niet-leden. Reserveren is noodzakelijk en kan via www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Na afloop van de film is het mogelijk om onder het genot van een drankje na te praten over de film.

The Trip

Deze komedie van Michael Winterbottom gaat over Steve Coogan (gespeeld door Steve Coogan) die met een vriend aan een culinaire road movie door Groot-Brittannië begint. Er staat Coogan een culinaire week te wachten, wanneer hij in opdracht van een krant een aantal toprestaurants in het Engelse Lake District en Yorkshire Dales gaat beoordelen. Zijn vriendin haakt op het laatste moment af, waardoor hij aarzelend de altijd beschikbare Rob Brydon uitnodigt om mee op reis te gaan. Terwijl ze genieten van haute cuisine drijven de twee vrienden elkaar tot waanzin met hun eindeloze discussies, maar bespreken ze ook de belangrijkste ingrediënten voor een gelukkig leven: familie en vriendschap.

Regisseur: Michael Winterbottom

Cast: Steve Coogan, Rob Brydon, Margo Stilley, Rebecca Johnson en Kerry Shale

Programma en kaarten reserveren

In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers van CINEbieb met het complete programma van de betreffende bibliotheek. Het totaaloverzicht van alle films is te vinden op www.oostachterhoek.nl/cinebieb, waar ook direct toegangskaarten te koop zijn. De toegangsprijs is € 6,00, leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting. De toegangsprijs is inclusief een drankje na afloop van de film.

