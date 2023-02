GROENLO – Afgelopen week is vrijwilliger van ‘Handen voor hulp Oost Gelre’ onderweg naar het rampgebied in Turkije en Syrië. “We zijn zo trots en dankbaar dat we de afgelopen weken zoveel donaties hebben ontvangen van jullie allemaal. De auto is tot het dak ingepakt met spullen die we zo snel mogelijk naar de slachtoffers kunnen sturen. We willen jullie allemaal bedanken voor jullie bijdragen en inzet. Samen hebben we een groot verschil gemaakt voor de getroffen gemeenschappen en we zijn trots op wat we hebben bereikt”, laat de organisatie weten.

De organisatie wil proberen om hier het thuisfront zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de situatie ter plaatse. “Zodra onze vrijwilliger ter plaatse is, kan hij ons beter informeren over waar we de rest van de goederen naartoe moeten transporteren, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het op de juiste plek terechtkomt waar het het hardst nodig is”, vervolgt de organisatie.

Er kan nog steeds gedoneerd worden via www.hulpoostgelre.nl/geld-donatie Het gedoneerde geld gaat gebruikt worden nadat de spullen zijn uitgedeeld om de slachtoffers dagelijks te voorzien van eten, drinken en andere primaire levensbehoeftes!

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl